Home Photos Feature Photos Children learn skating in a commercial area park PhotosFeature Photos Children learn skating in a commercial area park Fri, 22 Jan 2021, 8:20 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP22-220121 BAHAWALPUR: January 22 - Children learn skating in a commercial area park. APP photo by Hassan Bukhari ALSO READ Children enjoying swing in a local park RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Children enjoying swing in a local park Children enjoying swing in a local park Children enjoying swing at Rehmatpur near Rehmatpur