PhotosNational Photos Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani in meeting with Sheheryar Shams, Advocate High Court along with National Lobbying Delegation for Minority Rights at Parliament House. Wed, 5 Apr 2023, 4:47 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP30-050423 ISLAMABAD: April 05 - Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani in meeting with Sheheryar Shams, Advocate High Court along with National Lobbying Delegation for Minority Rights at Parliament House. APP/MAF/FHA/MOS APP30-050423 ISLAMABAD