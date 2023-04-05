Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani in meeting with Sheheryar Shams, Advocate High Court along with National Lobbying Delegation for Minority Rights at Parliament House.

Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani in meeting with Sheheryar Shams, Advocate High Court along with National Lobbying Delegation for Minority Rights at Parliament House.
APP30-050423 ISLAMABAD: April 05 - Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani in meeting with Sheheryar Shams, Advocate High Court along with National Lobbying Delegation for Minority Rights at Parliament House. APP/MAF/FHA/MOS
Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani in meeting with Sheheryar Shams, Advocate High Court along with National Lobbying Delegation for Minority Rights at Parliament House.
APP30-050423 ISLAMABAD

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