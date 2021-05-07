Home Photos General Coverage Photos Chairman Parliamentary Special Committee on Kashmir, Sheryar Khan Afridi offering funeral prayer... PhotosGeneral Coverage Photos Chairman Parliamentary Special Committee on Kashmir, Sheryar Khan Afridi offering funeral prayer in absentia for APHC leader Ashraf Sehraia martyred in custody of Indian forces in Indian occupied Kashmir Fri, 7 May 2021, 6:20 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP13-070621 ISLAMABAD: May 07 Chairman Parliamentary Special Committee on Kashmir, Sheryar Khan Afridi talking to media persons after offering funeral prayer in absentia for APHC leader Ashraf Sehraia martyred in custody of Indian forces in Indian occupied Kashmir. APP photo by Saleem Rana APP12-070621 APP13-070621 RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Illustrious elderly Jailed Kashmiri Hurriyat leader Ashraf Sehrai dies in occupied Jammu Pakistan expresses solidarity with IIOJK journalists UNO miserably failed to establish regional peace by resolving Kashmir issue: AJK President Paid Advertisements