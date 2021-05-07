Chairman Parliamentary Special Committee on Kashmir, Sheryar Khan Afridi offering funeral prayer in absentia for APHC leader Ashraf Sehraia martyred in custody of Indian forces in Indian occupied Kashmir
APP13-070621 ISLAMABAD: May 07  Chairman Parliamentary Special Committee on Kashmir, Sheryar Khan Afridi talking to media persons after offering funeral prayer in absentia for APHC leader Ashraf Sehraia martyred in custody of Indian forces in Indian occupied Kashmir. APP photo by Saleem Rana
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