PhotosGeneral Coverage Photos Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal. Sun, 8 Jan 2023, 6:32 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP30-080123 LAHORE: January 08 - Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal. APP/AHF/IQJ/MOS/FHA APP30-080123 LAHORE: APP31-080123 LAHORE: January 08 – Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam taking oath from Pakhtun Welfare Trust (PWT) new office bearers at Aiwan e Iqbal. APP/AHF/IQJ/MOS/FHA