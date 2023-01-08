Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal.

Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal.
APP30-080123 LAHORE: January 08 - Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal. APP/AHF/IQJ/MOS/FHA
Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal.
APP30-080123 LAHORE:
Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam addressing at the event organized by the Pakhtun Welfare Trust at Aiwan e Iqbal.
APP31-080123 LAHORE: January 08 – Adviser to Prime Minister for Political, Public Affairs, National Heritage and Culture Engr. Amir Muqam taking oath from Pakhtun Welfare Trust (PWT) new office bearers at Aiwan e Iqbal. APP/AHF/IQJ/MOS/FHA

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