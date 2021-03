A young beggar asking for mercy from a motorist at Marrir Chowk

Minister of Foreign Affairs Shah Mahmood Qureshi meeting with Iranian counterpart Javad Zarif on sidelines of the 9th Heart of Asia-Istanbul Process in Dushanbe Tajikistan #APPNews

#Pakistan ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ #Iran ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท #Tajikistan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ #HoA_9MC21 @TeamSMQ @SMQureshiPTI @JZarif @ForeignOfficePk