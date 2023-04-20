A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium

A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium
APP79-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB
A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium
APP79-200423 RAWALPINDI:
A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium
APP80-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB
A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium
APP81-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy rain and hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB
A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium
APP82-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy rain and hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB

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