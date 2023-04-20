PhotosSports Photos A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium Thu, 20 Apr 2023, 11:10 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP79-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB APP79-200423 RAWALPINDI: APP80-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB APP81-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy rain and hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB APP82-200423 RAWALPINDI: April 20 – A view of heavy rain and hailstorm that disrupted the 3rd T-20 match between Pakistan and New Zealand Cricket team at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB