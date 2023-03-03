PhotosSports Photos A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium Fri, 3 Mar 2023, 7:55 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP37-030323 RAWALPINDI: March 03 - A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB/MOS APP37-030323 RAWALPINDI: APP38-030323 RAWALPINDI: March 03 – A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB/MOS APP39-030323 RAWALPINDI: March 03 – A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB/MOS APP40-030323 RAWALPINDI: March 03 – A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB/MOS APP41-030323 RAWALPINDI: March 03 – A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB/MOS APP44-030323 RAWALPINDI: March 03 – A view of cricket match between Islamabad United and Karachi Kings teams during PSL 8 T20 cricket match at Rawalpindi Cricket Stadium. APP/ADZ/ABB/MOS