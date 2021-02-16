A Pakistan Navy ship demonstrating live weapon firing during sea phase of Multinational Maritime Exercise AMAN 21
APP71-160221 KARACHI: February 16 - A Pakistan Navy ship demonstrating live weapon firing during sea phase of Multinational Maritime Exercise AMAN 21. APP

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