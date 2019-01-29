LAHORE, Jan 29 (APP):Peshawar Zalmi’s captain and Pakistan’s most loved international cricket player, Daren Sammy Khan will arrive Pakistan on February 4 to attend the Kit & Anthem launch ceremony of Zalmi.
The impressive ceremony will be held at Peshawar’s Governor’s House, said Peshawar Zalmi Chairman, Javed Afridi said here on Tuesday.
Peshawar Zalmi captain Daren Sammy to arrive Pakistan on Feb 4
LAHORE, Jan 29 (APP):Peshawar Zalmi’s captain and Pakistan’s most loved international cricket player, Daren Sammy Khan will arrive Pakistan on February 4 to attend the Kit & Anthem launch ceremony of Zalmi.