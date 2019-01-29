Peshawar Zalmi captain Daren Sammy to arrive Pakistan on Feb 4

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LAHORE, Jan 29 (APP):Peshawar Zalmi’s captain and Pakistan’s most loved international cricket player, Daren Sammy Khan will arrive Pakistan on February 4 to attend the Kit & Anthem launch ceremony of Zalmi.
The impressive ceremony will be held at Peshawar’s Governor’s House, said Peshawar Zalmi Chairman, Javed Afridi said here on Tuesday.