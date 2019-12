Pak team victorious in squash events at SAG

ISLAMABAD, Dec 9 (APP):Pakistan team earned victories in the men and women squash events on Monday of the ongoing 13th South Asian Games 2019 at Kathmandu, Nepal.

In Men’s Event, Pakistan Beat Nepal by 3-0. Farhan Mehboob (Pak) beat Simha Arhanta (Nep) 3-0, 11-7, 11-5, 11-3 (18 mins); Asim Khan (Pak) beat Magar Amrit Thapa (Nep) 3-0, 11-5, 11-4, 11-5 (17 mins); Amaad Fareed (Pak) beat Bhlon Amir (Nep) 3-0, 11-4, 11-1, 11-1 (14 mins), said a press release issued here.

Pakistan beat Sri Lanka by 3-0. Asim Khan (Pak) beat Wakeel Mohomed Shamil (Sr) 3-0, 11-9, 11-3, 11-6 (22 mins); Amaad Fareed (Pak) beat Perara Drunvinka (Sr) 3-0, 11-4, 11-4, 11-7 (15 mins); Farhan Mehboob (Pak) beat Holipitige Ravindu Hashintha (Sr) 3-0, 11-4, 11-5, 11-5 (18 mins).

Pakistan beat Bangladesh 3-0. Tayyab Aslam (Pak) beat Sumon Md (Ban) 3-0, 11-8, 11-9, 11-9 (20 mins), Asim Khan (Pak) beat Raju Sri Kumar (Ban) 3-0, 11-8, 11-1, 11-1 (14 mins); Farhan Mehboob (Pak) beat Debnath Runny (Ban) 3-0, 11-4, 11-2, 11-3 (17 mins).

In Women’s event, Pakistan beat Sri Lanka by 2-1. Faiza Zafar (Pak) beat Issadeen Fathoum (Sr) 3-1, 5-11, 11-8, 11-9, 11-5 (40 mins; Madina Zafar (Pak) beat Karuppu Yeheni (Sr) 3-0, 11-1, 11-2, 11-6 (20 mins); Amna Fayyaz (Pak) lost Arachchige Mihiliya (SR) 0-3, 7-11, 8-11, 9-11 (21 mins).