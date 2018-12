NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 04 (APP):Treasury Management Division of

National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following

exchange rates.

Selling

Buying

Buying

TT & OD

TT Clean OD/T.CHQ

U.S.A

137.40

137.20

136.92

U.K

175.47

175.22

174.86

EURO

156.43

156.21

155.89

CANADA

104.18

104.03

103.76

SWITZERLAND

137.90

137.70

137.34

AUSTRALIA

101.22

101.07

100.80

SWEDEN

15.36

15.34

15.30

JAPAN

1.2131

1.2113

1.2081

NORWAY

16.15

16.12

16.08

SINGAPORE

100.63

100.49

100.22

DENMARK

20.95

20.92

20.86

SAUDI ARABIA

36.62

36.57

36.47

HONG KONG

17.73

17.71

17.66

CHINA

20.11

20.08

20.03

KUWAIT

451.51

450.86

449.67

MALAYSIA

33.04

32.99

32.91

NEWZEALAND

95.58

95.44

95.19

QATAR

37.73

37.67

37.57

U.A.E

37.50

37.44

37.34

KR WON

0.1237

0.1236

0.1232

THAILAND

4.198

4.191

4.180

CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND

US DOLLAR

POUND STERLING

EUR

JAPANESE YEN

137.7572

176.0675

156.4509

1.21