NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 27 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.50 156.00
EURO EUR 170.98 170.35
JAPANESE YEN JPY 1.4528 1.4481
BRITISH POUND GBP 192.96 192.32
SWISS FRANC CHF 157.47 156.94
CANADIAN DOLLAR CAD 117.95 117.54
AUSTRALIAN DOLAR AUD 105.76 105.36
SWEDISH KRONA SEK 16.22 15.99
NORWEGIAN KRONE NOK 17.24 17.18
DANISH KRONE DKK 22.98 22.82
NEWZEALAND DOLLAR NZD 98.50 98.17
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.24 112.85
HONGKONG DOLLAR HKD 20.14 19.90
KOREAN WON KRW 0.1303 0.1298
CHINESE YUAN CNY 22.17 21.86
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.34 37.17
THAI BAHT THB 05.12 05.09
U.E.A DIRHAM AED 42.61 42.47
SAUDI RIYAL SAR 41.78 41.54
QATAR RIYAL QAR 42.99 42.83
KUWAITI DINAR KWD 515.31 511.98
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 156.1518
GBP 194.0967
EUR 171.7514
JPY 1.4549
SETTLEMENT DATE: 01-10-2019