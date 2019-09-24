NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 24 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.50 156.00
EURO EUR 172.01 171.41
JAPANESE YEN JPY 1.4555 1.4507
BRITISH POUND GBP 194.50 193.86
SWISS FRANC CHF 157.97 157.45
CANADIAN DOLLAR CAD 118.01 117.58
AUSTRALIAN DOLAR AUD 105.98 105.58
SWEDISH KRONA SEK 16.29 16.05
NORWEGIAN KRONE NOK 17.30 17.24
DANISH KRONE DKK 23.03 22.96
NEWZEALAND DOLLAR NZD 98.56 98.16
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.65 113.21
HONGKONG DOLLAR HKD 20.15 19.90
KOREAN WON KRW 0.1310 0.1305
CHINESE YUAN CNY 22.23 21.92
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.48 37.31
THAI BAHT THB 05.13 05.11
U.E.A DIRHAM AED 42.62 42.46
SAUDI RIYAL SAR 41.78 41.54
QATAR RIYAL QAR 42.98 42.83
KUWAITI DINAR KWD 516.16 512.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 156.1467
GBP 194.1997
EUR 171.2617
JPY 1.4536