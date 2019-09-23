NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 23 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.50 156.00
EURO EUR 172.51 171.95
JAPANESE YEN JPY 1.4531 1.4483
BRITISH POUND GBP 195.41 194.75
SWISS FRANC CHF 157.92 157.35
CANADIAN DOLLAR CAD 117.91 117.51
AUSTRALIAN DOLAR AUD 106.09 105.75
SWEDISH KRONA SEK 16.31 16.08
NORWEGIAN KRONE NOK 17.30 17.24
DANISH KRONE DKK 23.10 23.02
NEWZEALAND DOLLAR NZD 98.20 97.87
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.75 113.37
HONGKONG DOLLAR HKD 20.15 19.90
KOREAN WON KRW 0.1311 0.1307
CHINESE YUAN CNY 22.30 21.99
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.62 37.46
THAI BAHT THB 05.14 05.12
U.E.A DIRHAM AED 42.62 42.46
SAUDI RIYAL SAR 41.77 41.53
QATAR RIYAL QAR 42.99 42.83
KUWAITI DINAR KWD 516.09 512.75
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 156.0538
GBP 195.7383
EUR 172.4394
JPY 1.4455