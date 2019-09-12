NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.75 156.25
EURO EUR 172.61 172.05
JAPANESE YEN JPY 1.4499 1.4452
BRITISH POUND GBP 193.30 192.67
SWISS FRANC CHF 157.75 157.22
CANADIAN DOLLAR CAD 118.94 118.55
AUSTRALIAN DOLAR AUD 107.88 107.53
SWEDISH KRONA SEK 16.38 16.15
NORWEGIAN KRONE NOK 17.52 17.45
DANISH KRONE DKK 23.14 23.06
NEWZEALAND DOLLAR NZD 100.89 100.53
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.89 113.51
HONGKONG DOLLAR HKD 20.20 19.95
KOREAN WON KRW 0.1323 0.1318
CHINESE YUAN CNY 22.26 21.95
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.59 37.42
THAI BAHT THB 05.15 05.13
U.E.A DIRHAM AED 42.69 42.53
SAUDI RIYAL SAR 41.84 41.61
QATAR RIYAL QAR 43.07 42.90
KUWAITI DINAR KWD 516.22 512.88
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 156.287
GBP 193.1238
EUR 172.3064
JPY 1.4507
SETTLEMENT DATE: 16-09-2019