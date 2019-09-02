NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 02 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 157.00 156.50
EURO EUR 172.56 171.98
JAPANESE YEN JPY 1.4791 1.4742
BRITISH POUND GBP 190.91 190.27
SWISS FRANC CHF 158.59 158.08
CANADIAN DOLLAR CAD 117.92 117.50
AUSTRALIAN DOLAR AUD 105.66 105.26
SWEDISH KRONA SEK 16.16 15.93
NORWEGIAN KRONE NOK 17.22 17.15
DANISH KRONE DKK 23.14 23.06
NEWZEALAND DOLLAR NZD 99.04 98.71
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.06 112.62
HONGKONG DOLLAR HKD 20.20 19.96
KOREAN WON KRW 0.1297 0.1291
CHINESE YUAN CNY 22.16 21.85
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.35 37.19
THAI BAHT THB 05.13 05.11
U.E.A DIRHAM AED 42.75 42.59
SAUDI RIYAL SAR 41.90 41.67
QATAR RIYAL QAR 43.13 42.97
KUWAITI DINAR KWD 518.10 514.75
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 156.8265
GBP 191.0147
EUR 173.0894
JPY 1.4735