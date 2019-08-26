NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 26 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 157.85 157.35
EURO EUR 175.92 175.32
JAPANESE YEN JPY 1.4972 1.4923
BRITISH POUND GBP 193.76 193.12
SWISS FRANC CHF 161.76 161.19
CANADIAN DOLLAR CAD 118.76 118.35
AUSTRALIAN DOLAR AUD 106.49 106.09
SWEDISH KRONA SEK 16.56 16.33
NORWEGIAN KRONE NOK 17.58 17.51
DANISH KRONE DKK 23.59 23.51
NEWZEALAND DOLLAR NZD 100.85 100.44
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.72 113.27
HONGKONG DOLLAR HKD 20.31 20.06
KOREAN WON KRW 0.1298 0.1292
CHINESE YUAN CNY 22.34 22.03
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.56 37.40
THAI BAHT THB 05.16 05.14
U.E.A DIRHAM AED 42.99 42.83
SAUDI RIYAL SAR 42.15 41.92
QATAR RIYAL QAR 43.37 43.20
KUWAITI DINAR KWD 519.88 516.53
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 157.477
GBP 192.3897
EUR 174.1223
JPY 1.4763