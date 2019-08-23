NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 23 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 158.20 157.70
EURO EUR 175.12 174.55
JAPANESE YEN JPY 1.4846 1.4798
BRITISH POUND GBP 193.55 192.93
SWISS FRANC CHF 160.58 160.09
CANADIAN DOLLAR CAD 118.78 118.36
AUSTRALIAN DOLAR AUD 106.91 106.56
SWEDISH KRONA SEK 16.51 16.29
NORWEGIAN KRONE NOK 17.61 17.55
DANISH KRONE DKK 23.49 23.41
NEWZEALAND DOLLAR NZD 101.11 100.69
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.14 113.70
HONGKONG DOLLAR HKD 20.36 20.12
KOREAN WON KRW 0.1304 0.1300
CHINESE YUAN CNY 22.54 22.22
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.78 37.61
THAI BAHT THB 05.14 05.12
U.E.A DIRHAM AED 43.08 42.92
SAUDI RIYAL SAR 42.23 42.00
QATAR RIYAL QAR 43.46 43.30
KUWAITI DINAR KWD 520.99 517.64
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
1SD 158.2159
GBP 192.1057
EUR 175.3981
JPY 1.4881