NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 20 (APP):KARACHI, Aug 20 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 159.00 158.50
EURO EUR 176.33 175.73
JAPANESE YEN JPY 1.4918 1.4870
BRITISH POUND GBP 192.92 192.30
SWISS FRANC CHF 162.11 161.58
CANADIAN DOLLAR CAD 119.39 118.99
AUSTRALIAN DOLAR AUD 107.77 107.42
SWEDISH KRONA SEK 16.60 16.37
NORWEGIAN KRONE NOK 17.72 17.66
DANISH KRONE DKK 23.64 23.56
NEWZEALAND DOLLAR NZD 102.07 101.73
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.78 114.41
HONGKONG DOLLAR HKD 20.45 20.20
KOREAN WON KRW 0.1314 0.1309
CHINESE YUAN CNY 22.79 22.47
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.05 37.88
THAI BAHT THB 05.16 05.14
U.E.A DIRHAM AED 43.29 43.15
SAUDI RIYAL SAR 42.45 42.21
QATAR RIYAL QAR 43.68 43.52
KUWAITI DINAR KWD 523.63 520.27
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 158.577
GBP 192.2588
EUR 176.0046
JPY 1.4877