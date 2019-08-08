NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 08 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 158.30 157.80
EURO EUR 177.47 176.86
JAPANESE YEN JPY 1.4898 1.4851
BRITISH POUND GBP 192.59 191.97
SWISS FRANC CHF 162.25 161.72
CANADIAN DOLLAR CAD 119.21 118.82
AUSTRALIAN DOLAR AUD 107.25 106.90
SWEDISH KRONA SEK 16.63 16.40
NORWEGIAN KRONE NOK 17.72 17.66
DANISH KRONE DKK 23.78 23.70
NEWZEALAND DOLLAR NZD 102.31 101.89
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.61 114.23
HONGKONG DOLLAR HKD 20.38 20.13
KOREAN WON KRW 0.1308 0.1302
CHINESE YUAN CNY 22.72 22.40
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.66 37.49
THAI BAHT THB 05.15 05.13
U.E.A DIRHAM AED 43.11 42.95
SAUDI RIYAL SAR 42.25 42.01
QATAR RIYAL QAR 43.49 43.33
KUWAITI DINAR KWD 521.32 517.97
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 158.2108
GBP 192.0996
EUR 176.9746
JPY 1.4886