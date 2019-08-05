NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 05 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 159.60 159.10
EURO EUR 177.62 177.06
JAPANESE YEN JPY 1.5077 1.5029
BRITISH POUND GBP 193.97 193.35
SWISS FRANC CHF 163.06 162.53
CANADIAN DOLLAR CAD 120.68 120.27
AUSTRALIAN DOLAR AUD 108.24 107.89
SWEDISH KRONA SEK 16.74 16.51
NORWEGIAN KRONE NOK 17.89 17.83
DANISH KRONE DKK 23.79 23.71
NEWZEALAND DOLLAR NZD 104.20 103.87
SINGAPORE DOLLAR SGD 115.45 115.07
HONGKONG DOLLAR HKD 20.57 20.32
KOREAN WON KRW 0.1316 0.1309
CHINESE YUAN CNY 23.25 22.92
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.25 38.08
THAI BAHT THB 05.18 05.16
U.E.A DIRHAM AED 43.46 43.30
SAUDI RIYAL SAR 42.60 42.37
QATAR RIYAL QAR 43.85 43.68
KUWAITI DINAR KWD 524.69 521.33
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 159.0721
GBP 192.8908
EUR 176.5223
JPY 1.488