NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 02 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.00 159.50
EURO EUR 177.22 176.61
JAPANESE YEN JPY 1.4945 1.4897
BRITISH POUND GBP 193.50 192.87
SWISS FRANC CHF 161.73 161.16
CANADIAN DOLLAR CAD 121.04 120.65
AUSTRALIAN DOLAR AUD 108.96 108.56
SWEDISH KRONA SEK 16.74 16.50
NORWEGIAN KRONE NOK 18.00 17.94
DANISH KRONE DKK 23.73 23.65
NEWZEALAND DOLLAR NZD 104.67 104.25
SINGAPORE DOLLAR SGD 116.31 115.87
HONGKONG DOLLAR HKD 20.65 20.40
KOREAN WON KRW 0.1340 0.1333
CHINESE YUAN CNY 23.44 23.11
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.54 38.37
THAI BAHT THB 05.18 05.16
U.E.A DIRHAM AED 43.57 43.41
SAUDI RIYAL SAR 42.71 42.47
QATAR RIYAL QAR 43.96 43.80
KUWAITI DINAR KWD 526.32 522.95
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 159.3858
GBP 193.1437
EUR 176.0257
JPY 1.4616
SETTLEMENT DATE: 06-08-2019