NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 23 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.75 160.25
EURO EUR 179.96 179.35
JAPANESE YEN JPY 1.4877 1.4830
BRITISH POUND GBP 200.29 199.64
SWISS FRANC CHF 163.37 162.84
CANADIAN DOLLAR CAD 122.44 122.01
AUSTRALIAN DOLAR AUD 112.94 112.53
SWEDISH KRONA SEK 17.23 16.99
NORWEGIAN KRONE NOK 18.63 18.57
DANISH KRONE DKK 24.10 24.02
NEWZEALAND DOLLAR NZD 108.28 107.85
SINGAPORE DOLLAR SGD 117.96 117.50
HONGKONG DOLLAR HKD 20.77 20.51
KOREAN WON KRW 0.1365 0.1358
CHINESE YUAN CNY 23.61 23.28
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.05 38.89
THAI BAHT THB 05.20 05.18
U.E.A DIRHAM AED 43.77 43.61
SAUDI RIYAL SAR 42.91 42.67
QATAR RIYAL QAR 44.14 44.00
KUWAITI DINAR KWD 528.44 526.45
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 160.4846
GBP 199.9959
EUR 179.9995
JPY 1.4876
SETTLEMENT DATE: 25-07-2019