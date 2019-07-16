NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 16 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.75 160.25
EURO EUR 181.03 180.45
JAPANESE YEN JPY 1.4888 1.4840
BRITISH POUND GBP 201.21 200.54
SWISS FRANC CHF 163.21 162.68
CANADIAN DOLLAR CAD 123.19 122.76
AUSTRALIAN DOLAR AUD 113.17 112.75
SWEDISH KRONA SEK 17.38 17.14
NORWEGIAN KRONE NOK 18.83 18.77
DANISH KRONE DKK 24.25 24.17
NEWZEALAND DOLLAR NZD 108.30 107.86
SINGAPORE DOLLAR SGD 118.60 118.14
HONGKONG DOLLAR HKD 20.75 20.50
KOREAN WON KRW 0.1365 0.1361
CHINESE YUAN CNY 23.65 23.31
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.15 38.98
THAI BAHT THB 05.22 05.19
U.E.A DIRHAM AED 43.77 43.61
SAUDI RIYAL SAR 42.91 42.68
QATAR RIYAL QAR 44.16 44.01
KUWAITI DINAR KWD 529.04 525.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 159.8158
GBP 200.6168
EUR 180.1284
JPY 1.4811
SETTLEMENT DATE: 18-07-2019