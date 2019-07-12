NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 158.80 158.30
EURO EUR 178.98 178.41
JAPANESE YEN JPY 1.4647 1.4600
BRITISH POUND GBP 199.21 198.56
SWISS FRANC CHF 160.49 159.97
CANADIAN DOLLAR CAD 121.83 121.40
AUSTRALIAN DOLAR AUD 111.05 110.69
SWEDISH KRONA SEK 17.14 16.90
NORWEGIAN KRONE NOK 18.63 18.56
DANISH KRONE DKK 23.97 23.89
NEWZEALAND DOLLAR NZD 106.08 105.73
SINGAPORE DOLLAR SGD 116.97 116.59
HONGKONG DOLLAR HKD 20.49 20.24
KOREAN WON KRW 0.1351 0.1344
CHINESE YUAN CNY 23.37 23.03
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.64 38.47
THAI BAHT THB 05.14 05.12
U.E.A DIRHAM AED 43.24 43.08
SAUDI RIYAL SAR 42.39 42.15
QATAR RIYAL QAR 43.63 43.47
KUWAITI DINAR KWD 522.71 519.36
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 158.434
GBP 198.6287
EUR 178.5234
JPY 1.4652
SETTLEMENT DATE: 16-07-2019