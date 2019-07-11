NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 11 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 158.30 157.80
EURO EUR 178.12 177.51
JAPANESE YEN JPY 1.4633 1.4585
BRITISH POUND GBP 197.95 197.31
SWISS FRANC CHF 160.18 159.66
CANADIAN DOLLAR CAD 121.01 120.62
AUSTRALIAN DOLAR AUD 110.20 109.79
SWEDISH KRONA SEK 16.99 16.75
NORWEGIAN KRONE NOK 18.46 18.40
DANISH KRONE DKK 23.86 23.78
NEWZEALAND DOLLAR NZD 105.28 104.93
SINGAPORE DOLLAR SGD 116.55 116.16
HONGKONG DOLLAR HKD 20.39 20.14
KOREAN WON KRW 0.1348 0.1344
CHINESE YUAN CNY 23.27 22.94
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.34 38.17
THAI BAHT THB 05.17 05.15
U.E.A DIRHAM AED 43.01 42.85
SAUDI RIYAL SAR 42.17 41.94
QATAR RIYAL QAR 43.37 43.23
KUWAITI DINAR KWD 519.91 516.57