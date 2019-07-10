NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 10 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 157.95 157.45
EURO EUR 177.03 176.46
JAPANESE YEN JPY 1.4505 1.4458
BRITISH POUND GBP 196.70 196.07
SWISS FRANC CHF 159.08 158.51
CANADIAN DOLLAR CAD 120.31 119.91
AUSTRALIAN DOLAR AUD 109.35 108.94
SWEDISH KRONA SEK 16.86 16.62
NORWEGIAN KRONE NOK 18.26 18.20
DANISH KRONE DKK 23.72 23.64
NEWZEALAND DOLLAR NZD 104.20 103.80
SINGAPORE DOLLAR SGD 115.99 115.54
HONGKONG DOLLAR 2 HKD 20.40 20.15
KOREAN WON KRW 0.1336 0.1332
CHINESE YUAN CNY 23.19 22.86
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.17 38.00
THAI BAHT THB 05.12 05.10
U.E.A DIRHAM AED 43.01 42.85
SAUDI RIYAL SAR 42.17 41.93
QATAR RIYAL QAR 43.39 43.23
KUWAITI DINAR KWD 519.91 516.57