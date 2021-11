ISLAMABAD, Nov 17 (APP):The elder brother of Sheikh Rashid Ahmed, Minister for Interior, Lala Sheikh Rafeeq Qamar died. His nimaz-e janaza will be offered today (Wednesday) at 6:00 pm at Kot Radha Kishen, the minister tweeted.

انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع ہے کہ میرے بڑے بھائی لالہ شیخ رفیق قمر رضائے الہی سے انتقال کرگئے۔



ان کی نماز جنازہ آج بروز بدھ شام 6 بجے کوٹ رادھا کشن میں اداکی جائیگی-



آپ سب سے مرحوم کے لئے دعاؤں کا درخواست گزار ہوں۔ — Sheikh Rashid Ahmed (@ShkhRasheed) November 17, 2021