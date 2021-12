ISLAMABAD, Dec 24 (APP):Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib on Friday said Prime Minister Imran Khan was materializing public dream of getting their own home.

وزیراعظم عمران خان عوام کا اپنا گھر خواب پورا کررہے ہے۔

پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت بینکوں نے درخواست گزاروں کو کم لاگت گھروں کے لئے 100 ارب روپے سے زائدکے قرضوں کی منظوری دے دی ہے۔10سے20سال کی آسان ماہانہ اقساط میں اپنے گھر کےمالک بن جائے گے — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) December 24, 2021

In a tweet, he said it was first time in the history of Pakistan that the banks has approved loans over Rs100 billion for the applicants of low-cost housing scheme ‘Mera Pakistan Mera Ghar’.

People can become owner of their own home by paying easy monthly installments in 10-20 years.