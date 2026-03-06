Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif on Friday met Federal Minister for National Heritage and Culture, Aurangzeb Khan Khichi at the Prime Minister’s Office.
PM apprised by Minister Khichi on ministry efforts to promote heritage, culture
During the meeting, Aurangzeb Khichi briefed the prime minister on his ministry and his efforts being taken to promote national heritage and culture, a Prime Minister’s Office news release said.