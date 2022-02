ISLAMABAD, Feb 13 (APP):Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib on Sunday said like 2018 general elections the people of Dera Ismail Khan once again rejected JUI-F Chief Maulana Fazl-Ur-Rehman from the slot of Mayor.

فضل الرحمن پر 2018 عام انتخابات کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے ایک بار پھر عدم اعتماد کردیا۔ علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین گنڈا پور تحصیل مئیر کا الیکشن واضح اکثریت سے جیت لیا۔ — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) February 13, 2022

In a tweet, he said Umar Amin Gandapur the brother of Federal Minister Ali Amin Khan Gandapur won the election of Tehsil Mayor DI Khan by a clear majority, he tweeted.