Murad strongly condemns attack on Haleem Adil Sheikh

ISLAMABAD, Aug 01 (APP):Minister for Communications and Postal Services Murad Saeed Sunday strongly condemned the attack on Opposition Leader in Sindh Assembly Haleem Adil Sheikh in front of Zardari House.

سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ پر زرداری ہاؤس کے سامنے حملے کی شدید مزمت کرتے ہیں ۔ اس قسم کے اوچھے ہتکھنڈوں سے نہ آپکی نا اہلی چھپ سکتی ہے نہ ہمارے کارکنوں کے حوصلے پست ۔ انکا خوف بتا رہا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ۔ انشاءاللہ جلد سندھ سے زرداری لیگ کی سیاست کا خاتمہ ہوگا — Murad Saeed (@MuradSaeedPTI) August 1, 2021

In a tweet, Murad Saeed said such cheap tactics could neither hide the Sindh government’s incompetence nor discourage PTI workers.

He expressed the hope that politics of ‘Zardari League’ would soon come to an end.