ISLAMABAD, Oct 11 (APP): Minister for Information and Broadcasting Marriyum Aurangzeb on Tuesday said that Pervaiz Malik was a loyal friend and supporter of Muslim League (N).

In a tweet, she shared a photograph of the late leader and said he was very sophisticated, friendly and loving personality.

پرویز ملک مسلم لیگ (ن) کے جان نثار اور وفادار ساتھی تھے، وہ انتہائی نفیس، ملنسار اور محبت کرنے والی شخصیت تھے، ان کی وفات کو آج ایک برس بیت چکا ہے لیکن پارٹی میں ان کی کمی اب بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔آمین pic.twitter.com/B0O0pqeV5r — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) October 11, 2022

Marriyum Aurangzeb said that a year had passed since his death but his absence was still being felt in the party.

She prayed to Allah Almighty to bless his soul with eternal peace.