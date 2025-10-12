ITP rolls out updated traffic plan with capital-wide closures, diversions

- Advertisement -
ISLAMABAD, Oct 12 (APP):Islamabad Traffic Police (ITP) has issued a special traffic diversion plan for Faizabad and adjoining areas in view of the prevailing law and order situation in the capital, advising citizens to use alternate routes to avoid inconvenience.
An official told APP on Sunday that entry of all heavy traffic into Islamabad remains suspended until further notice, while several roads remain shut and others are open under diversions.
Key Closures
Red Zone entry (all points except Trail-III after security check): Closed
Ispahani Road (from Radio Pakistan Chowk to Shamas Picket): Closed
Suhrawardy Road (from Serena to Aabpara): Closed
Jinnah Square Flyover towards Serena: Closed
Constitution Avenue (from Serena): Closed
IJP spur towards Faizabad and I-8: Closed
Faizabad from Murree Road (Rawalpindi side): Closed
Faizabad loops: Closed
Ojhri Turn (Murree Road): Closed
Diversions / Restricted Flow
Korrian Wala Flyover/Underpass: Single entry and exit
Srinagar Highway (from Chongi No.26 to Chand Tara Flyover): Single entry and exit
G-14 Naka (Srinagar Highway): Single entry and exit
Zero Point (all loops): Single entry and exit
Garden Avenue (from I-8 side to Shakarparian): Single entry and exit
Agha Nursery to Dhoke Kala Khan Flyover (via Garden Town and Sohan Service Road): Diversion
Open Corridors
Margalla Road (from Golra Sharif to Trail-III) and (from E-11 Flyover to F-6 Hill Road): Open
Jinnah Avenue and 7th Avenue: Open
Korang Road towards Bani Gala; Jinnah Road towards Park Road: Open
Chand Tara Flyover via Club Road (Murree Road) to Garden Avenue to Rawal Dam Flyover: Open
Iran Avenue towards Margalla Road: Open
G.T Road (Katti Pehari) and Sangjani G.T Road: Open
Expressway (from III Stop to Dhoke Kala Khan Flyover): Open
Expressway (from Khanna to Rawat T-Cross): Open
Lehtrar Road, Park Road, and Murree Road (from Malpur to Bhara Kahu): Open
Faqir Aipee Road and UP Road (from Mehrabad to 9th Avenue): Open
Simbly Dam Road; Faisal Avenue (from Faisal Chowk to G-8/G-7 Link): Open
Garden Avenue (from Chand Tara to Best Western): Open
Internal Roads (Embassy Road to Attaturk Avenue, Fazal-e-Haq Road, Nazim-ud-Din Road, Jinnah Avenue): Open
Motorways
M-1: Open towards Peshawar, single entry and exit to Islamabad
M-2: Open towards Lahore, single entry and exit to Islamabad
The official added that ITP has deployed additional personnel on alternate corridors to guide traffic and ensure smooth flow. Citizens have been requested to follow diversion signs, use alternate routes, and remain tuned to FM 92.4 and the official ITP WhatsApp channel for live updates.