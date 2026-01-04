IESCO notifies power suspension programme

ISLAMABAD, Jan 04 (APP): The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) on Sunday issued a power suspension programme for Monday, in various areas of its region due to necessary maintenance and routine development work.
According to an IESCO spokesperson, the power supply of several feeders and grid stations will remain suspended from 9:00 am to 2:00 pm in parts of Rawalpindi City Circle, Katarian, National Market, Shaheed Muhammad Din, Khanna II, Tariq Shaheed, Nawaz Colony, Sadiqabad, Zafar-ul-Haq, Liaqat Bagh, Fawara Chowk, Dhoke Hassu, Jamia Masjid, Jinnah Road, Muhammadi Chowk, Bagh Sardaran, Misrial Road, Tench Bhatta, New Race Course, Ameer Hamza Colony, Golra, MFM, Seham, Range Road, Benazir Bhutto Shaheed and CDL Colony feeders.
The power supply will also remain suspended in areas of Rawalpindi Cantt Circle, Kashmir Road, Tipu Road, Bostan Khan Road, River Garden-II, Mohra Nagial, MSF, Morgah, Tulsa Road, Shahpur, Hayal, Girja-1, R/A Bazar, Chakri, Japan Road, Narh, Doberan, Fazal Ahmed Shaheed, Chowk Pindori, Punjar, PAECHS, Sukho, C/B Khan-2 and Ramman feeders.
Similarly, the power suspension has been scheduled in Attock Circle, Harro, Ghoree, Bahlot (D/C), Banbolla (D/C), Paswal, Khan Abad, Munir Abad, Hassanabdal, Shafi Chohan, Hazro, Hattian, Qazi Abad, GBHP Colony, Shamsabad, Teen Mila, Durdad, Miskeenabad, Waisa, Soni, Mithial, Captain Sajid Hussain Shaheed, Fatehjang City-II, Jand-1, Bhandar, Ahmedal, Khaur, Gulyal, Fateh Jang (Double Circuit), Laniwala (Double Circuit), Aman Pur, Babraki, Kohsar Valley, Bagh Neelab, 3-Meela, and Attock rural feeders, Chakwal Circle, Bhoun, Hassal, Millat Chowk, Mureed, Miani, Adhi, Dhudial Express, Shahpur Syedan, Chakral, Dandot, Rawal, Dalwal, Ahmed Abad, Katchery, Jalalpur, Lawa, Dharabi, GPO Chowk, Kaloo, Madina Town, Malikwala, Moorat, Talagang City, Akwal, Bilalabad, Dhok Pathan, Dhollar, Jhatla, Kot Sarang, Mogla, Pera Fatihal, Tehi, Thoa Mehram Khan, Multan Khurd, Tamman, Al-Qaim Mills, and Main Bazar feeders, Jhelum Circle, F-7 (Kutchery), Nougran, Bolani, Karyala, Metro City, Grand City, Mohalla Shaheedian, Sarai A Gir, Military College, Shamasabad, Fetah Pur, F-6 Machine Mohalla, Citi Housing, M. Riaz Shaheed, Mangla Cantt, Captain Nisar Shaheed, Bhagwal, New Chakyam, Nathwala, Sanghoi, Safdar Shaheed, Mumtaz Shaheed, Dina-4 (City), Scheme-1, Sohawa Katchery, Chappar Sharif, Guliana and Kanggar Thathi feeders.
The spokesperson said that power supply in GSO Circle areas, including MPCHS B-1, MPCHS B-2, Pind Parrian, Cabinet Division, FMC-2, Capital Square-2, and Chaksawari feeders, will remain suspended from 9:00 am to 3:00 pm, while in Japan Road, Koral, Jinnah Garden-1, Jinnah Garden-2, River Garden, City-II, Abbaspur, Kahuta, Pothi Chaprian, Mandhol-1, Bhango, Hajeera, Sarrari and Mandhol-2 feeders, the outage is scheduled from 9:00 am to 4:00 pm. He said from 12:00 pm to 01:00 pm,Dudial Rural, Dudial No.2, and Chowk Sabhan feeders, and surrounding areas will remain closed.
The IESCO management has apologized to its valued consumers for the inconvenience caused by the scheduled power outages, adding that electricity supply may be restored earlier than the scheduled time if maintenance work is completed ahead of schedule.