IESCO notifies power suspension programme

ISLAMABAD, Dec 28 (APP): The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) Sunday issued a power suspension programme for Monday for various areas of its region due to necessary maintenance and routine development work.

According to IESCO Spokesperson, the power supply of different feeders and grid stations would remain suspended on December 29, from 09:00 am to 02:00 pm, Islamabad Circle, Kohsar Market, Aabpara, Mehfooz Shaheed/Chak Shahzad, G-8/2, Tramri, Sohan, Khanna East, Chirah, Khanna Dak, Navy-2, F-10 Markaz, G-9/3, I-8/2, I-10/2, Bela Road, Railway Road, Tret, Golf City, T&T, B/Kahu-I, B/Kahu-II, NIH, Scheme-II, Kurri, Rehara, CM Pak Zong, and Park View feeders, from 10:00 am to 01:00 pm, Gharial feeder, Rawalpindi City Circle, E-Block, New Mulpur, Shaheed Muhammad Din, Khanna-II, Service Road, Nawaz Colony, A-Block, Pirwadhai, Ali Market, Banni, Committee Chowk, Gawalmandi, DHQ, Sarafa Bazar, Zafar-ul-Haq Road, Zeeshan Colony, Peoples Colony, Millatabad, Charing Cross, Kamalabad, Bajniyal-II, Noon, FOCHS and Mohan Pura Feeders, Rawalpindi Cantt Circle, Kashmir Road, Adam Jee Road, Kot Jabbi, PWD-I, Jhanda, K/H Road, Khasala, Kohala, Q/A Colony, R/A Bazar, Chahan, Japan Road, Lehtrar-I, Kambeli Sadiq, Chowk Pindori, Punjar, Mandra, Mandra-II, Hamid Jhangi, LTC, PAECHS, Kurnb Kaswal, Nishan-e-Haider, Bhaal Feeders, Attock Circle, HMC Road, Taxila, Sher Shah Suri, Dhraik, D-17, AWT-IV, Kashif Gul, Model Town, Shahia, Rashid Minhas, AWC Housing, Babrakki, Brahma, Kohsar Valley, Azeem Shaheed, Bhater, Hazro, Darya Sharif, Haji Shah, Nartopa, Fawara Chowk, Golra, Shadi Khan T/C, Sirka T/C, Dilawar Abad T/C, Naka Kalan, Chajji Mar, Grace Land-I, Parri, Narra, Kamrial, Fateh Jang, Aman Pur and Injra Feeders, Chakwal Circle, Tharpal, Neela, Mureed, Khair Pur, Dharukna, Miani, Munara, Sethi, Dera Muslim, Dhudial Rural, Dharogi Rajgan, Sarkal, Basharat, Rawal, Dalwal, Ahmed Abad, K.S. Mines, Jalalpur, Lawa, Moorat, Dhollar, Mogla, Daroot, Mial, Main Bazar, CWO, Abdullah Pur, Jalal Pur, Sagharpur and Wanhar Feeders, Jhelum Circle, Ajmal Shaheed, Sana Ullah Shaheed, CMH Jhelum, Karyala, Khohar, Akram Shaheed, F-10 (Kala Base), M. Riaz Shaheed, Dina-1 (Bakrala), Bhagwal, New Chakyam, Khai Kulia, Mumtaz Shaheed, Dina-4 (City), Matwa, Nai Khangah, Mal Awan and Thakra Feeders, GSO Circle, from 09:00 am to 02:00 pm, Koral/Lohbahir, NPF-1, PWD-1, Navy-2, River Garden and FECHS Branch Feeders, from 09:00 am to 03:00 pm, Committee Chowk, City, Gawalmandi, VIP, Kashmir Road, AFIC, Mohanpura, Iqbal Road-2, O/G Mirpur-4, Mangla Colony, Bong-2, Mirpur-2 and FKTM/Mirpur-3 Feeders, from 11:00 am to 12:00 pm, Q-Project, DHQ, Bank Road-2, Adam G Road, Sir Syed Road, Khadim Hussain Road, CGH, Sarafa Bazar, Jhanda, Zafar-ul-Haq Road and Aarya Mohalla feeders, and surrounding areas will remain closed.

IESCO management apologizes to its esteemed customers for the power outage. If the work is completed ahead of time, the power supply can be restored even before the scheduled time.