ISLAMABAD, Aug 19 (APP):Pakistani High Commissioner, Irfan Shaukat, on Wednesday met with Assistant Minister for Defence, Hon Peter Khalil MP, and discussed matters of mutual interest, including growing Pakistan-Australia defence cooperation, and regular military exchanges. During the meeting, the dignitaries also discussed Pakistan's constructive role in Middle East mediation and opportunities to further strengthen bilateral ties, said a message written on the official Facebook wall of the Pakistan High Commission …
High Commissioner Shaukat, Australian Minister discuss growing Pakistan-Australia defence cooperation
ISLAMABAD, Aug 19 (APP):Pakistani High Commissioner, Irfan Shaukat, on Wednesday met with Assistant Minister for Defence, Hon Peter Khalil MP, and discussed matters of mutual interest, including growing Pakistan-Australia defence cooperation, and regular military exchanges.
During the meeting, the dignitaries also discussed Pakistan’s constructive role in Middle East mediation and opportunities to further strengthen bilateral ties, said a message written on the official Facebook wall of the Pakistan High Commission in Canberra.