ISLAMABAD, Jan 26 (APP):Special Assistant to the Prime Minister on Political Communication Dr Shahbaz Gill on Wednesday strongly condemned torture on the Muttahida Qaumi Movement (MQM) members in Karachi.

It was a condemnable act on the part of PPP’s Sindh government, which should be ashamed of it, he said in a tweet.

آج کراچی میں ایم کیو ایم کے ممبران پر جس طرح سے تشدد کیا گیا وہ قابل مذمت ہی نہیں قابل شرم بھی ہے۔ پی پی پی خود ہر جگہ مارچ کرنا چاہتی ہے اور خود مخالفین کو برداشت کرنےکا حوصلہ تک نہیں۔ ہم اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں اور ایسے روئیے قابل شرم ہیں۔ پی پی حکومت کو شرم آنی چاہئے — Dr. Shahbaz GiLL (@SHABAZGIL) January 26, 2022

The Pakistan Peoples Party (PPP) leaders themselves wanted to march everywhere, but they did not have any courage to tolerate their opponents, Dr Gill added.