Free flour scheme executed in transparent way: Marriyum

ISLAMABAD, Apr 29 (APP): Minister for Information and Broadcasting Marriyum Aurangzeb on Saturday lauded efforts of the government officials for ensuring transparency in the distribution of free flour among the poor during the holy month of Ramazan.

She, in a tweet, said Prime Minister Shehbaz Sharif personally monitored execution of free flour scheme which was “historic”.

رمضان میں پنجاب،خیبرپختونخوا , سندھ اور اسلام آباد میں کروڑوں غریبوں کو اس مہنگائی میں پوری شفافیت اور ایمان داری سے مفت آٹا فراہم ہوا، وزیراعظم شہباز شریف نے خود نگرانی کی، شہروں کے دورے کرکے جائزہ لیا۔ تاریخی سکیم کی کامیابی میں انتظامی افسران اور عملے نے دن رات محنت کی جو… — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) April 29, 2023

“Amid inflation, free flour was distributed among hundreds of thousands of poor people in Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Islamabad during Ramazan with full honesty and transparency.

Prime Minister Shehbaz Sharif himself monitored [the scheme] and reviewed [arrangements for flour distribution] by visiting different cities,” she tweeted.

“The administrative officers and staff worked day and night to make the landmark scheme successful which is laudable,” she added to her tweet.