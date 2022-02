ISLAMABAD, Feb 18 (APP): Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain on Friday appreciated the decision of Islamabad High Court (IHC) for full court meeting.



All state institutions, including the government and the judiciary were united for the development and prosperity of the nation, he tweeted.

اسلام آباد ہائیکورٹ کا فل کورٹ اجلاس انتہائ قابل تحسین فیصلہ ہے، حکومت اور عدلیہ سمیت تمام ادارے قوم کی ترقی اور خوشحالی کیلئے یکسو ہیں، امید ہے تمام ہائیکورٹس اس ضمن میں موثر اقدامات اٹھائیں گی — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 18, 2022



He expressed the hope that all the High Court across the country would take effective measures in that regard.