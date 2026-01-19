ECP restores membership of 73 legislators

- Advertisement -
ISLAMABAD, Jan 19 (APP):The Election Commission of Pakistan (ECP) on Monday reinstated the membership of 73 lawmakers, including five Senators, 17 members of the National Assembly, 27 members of the Punjab Assembly, 12 from the Sindh Assembly, seven from Khyber Pakhtunkhwa, and five from Balochistan.
The move came after the legislators submitted their statements of assets and liabilities for the 2024-25 financial year. Under Section 137(1) of the Elections Act, 2017, lawmakers are required to file details of their own, spouses’ and dependent children’s assets by December 31 each year. Those failing to comply had been directed to cease functions on January 16, 2026. The ECP has now confirmed compliance in line with Section 137(3) of the Act.
Senators (5)
• Fawzia Arshad
• Abid Sher Ali
• Syed Kazim Ali Shah
• Noor-ul-Qadri
• Abdul Quddus
National Assembly (17 MNAs)
Muhammad Idrees, Zulfiqar Ali, Misbah Uddin, Tahir Iqbal, Muhammad Shabbir Ali Qureshi, Pir Ameer Ali Shah Jeelani, Mahreen Razzaq Bhutto, Saeeda Jamshid, Sardar Ghulam Abbas, Muhammad Mehboob Sultan, Syed Abdul Qadir Gilani, Mir Amir Ali Khan Magsi, Arshad Abdullah Vohra, Sofia Saeed Shah and others.
Punjab Assembly (27 MPAs)
Syed Ijaz Hussain Bukhari, Chaudhry Naeem Ejaz, Chaudhry Ejaz Ahmed, Muhammad Nawaz Chohan, Arif Mehmood Gill, Javed Niaz Manj, Rana Tahir Iqbal, Rana Sikandar Hayat, Mian Muhammad Munir, Imran Akram, Muhammad Adnan Dogar, Sardar Pervaz Iqbal Gorchani, Tashfeen Safdar, Emmanuel Ather, Sardar Muhammad Asim Sher Markan, Ali Hussain Khan, Jaffar Ali Hocha, Muhammad Tahir Pervaiz, Mian Muhammad Asif, Imtiaz Mahmood, Usama Fazal, Muhammad Moin Uddin Riaz, Kashif Naveed, Mian Alamdar Qureshi, Muhammad Aoun Hameed, Sardar Sher Afzal Gorchani, Robina Nazir and others.
Sindh Assembly (12 MPAs)
Syed Adil Askari, Maleeha Manzoor, Shazia Umer, Saima Agha, Agha Shahbaz Ali Durrani and others.
Khyber Pakhtunkhwa Assembly (7 MPAs)
Muhammad Zahir Shah, Zar Alam Khan, Jamila Paracha, Afshan Hussain and others.
Balochistan Assembly (5 MPAs)
Muhammad Zarain Khan Magsi and others.
