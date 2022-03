ISLAMABAD, Mar 20 (APP):Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain said on Sunday that notices have been issued to the dissident MNAs of PTI and they have been asked to clarify their position within seven days.

تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو نوٹس جاری کئے گئے ہیں اور سات دن کے اندر پوزیشن واضع کرنے کا کہا ہے ایک ہفتے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کاروائ ہوگی اور تمام اراکین تاحیات نااھل ہوں گے مخصوص نشستوں پر نئے ممبران نامزد کیے جارہے ہیں — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 20, 2022

In a tweet, he said that after one week, process for declaration of their seats vacant would start and all members would be disqualified for life.

He said that new members were being nominated for the reserved seats.