ISLAMABAD, Dec 19 (APP):Minister for Communications and Postal Services Murad Saeed on Sunday said that the prominent thing in Khyber Pakhtunkhwa local body elections was that the Mayor and Tehsil Nazims were elected by direct vote.

خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں بڑی بات مئیر اور تحصیل ناظمین کا ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب ہو کر آنا اور پی ٹی آئ کا ایک دفعہ پھر بیشتر مئیر اورتحصیل کے لئے بڑے ناموں کی بجائے آئ ایس ایف کے جوانوں کو میدان میں اتارنا ہے۔ PTI بمقابلہ تمام جماعتیں حکومتی کارکردگی کی گواہی ہے — Murad Saeed (@MuradSaeedPTI) December 19, 2021

In a tweet, he said once again, the PTI has to field Insaf Students Federation (ISF) men instead of big names for most of the Mayors and Tehsils slots.

“PTI versus all political parties is a testament to government performance”, he added.