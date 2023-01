ISLAMABAD, Jan 28 (APP):Minister for Information and Broadcasting Marriyum Aurangzeb said on Saturday that the reason for the delay in the departure of the plane of Pakistan Muslim League-Nawaz Senior Vice President Maryam Nawaz from was the sudden illness of a Muslim League (N) worker on board.

In a tweet, she said that the worker had been sent for immediate medical assistance.

مریم نواز کو وطن واپس لانے والے طیارے کی روانگی میں تاخیر کی وجہ اس میں سوار مسلم لیگ (ن) کے ایک کارکن کی طبعیت کی اچانک خرابی تھی جسے فوری طبی امداد کےلئےبھجوا دیا گیا ہے۔ اب پرواز اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ ان شاءاللہ، آپ سب کی دعاؤں میں چند گھنٹوں بعد مریم نواز لاہور میں ہوں گی — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) January 28, 2023

“Now the flight is ready to take off. Inshallah, Maryam Nawaz will be in Lahore in a few hours”, she said.