ISLAMABAD, Mar 18 (APP):Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain Friday said “Amr-bil Maruf” (enjoin what is right) had been suggested as a theme of the Pakistan Tehreek-e-Insaf’s (PTI) historic public gathering scheduled to be held at D-Chowk Islamabad on March 27.

ستائیس مارچ کو ڈی چوک پر تاریخی جلسے کا عنوان اور خیال (Theme) “امر بالمعروف” تجویز کیا گیا ہے، تمام عہدیداران اور ورکرز اس عنوان کو نوٹ کر لیں — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 18, 2022

He, in a tweet, asked the PTI officials and workers to note the theme of public gathering.