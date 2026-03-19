Ambassador Qureshi, DG MENA discuss regional situation
BRUSSELS, Mar 19 (APP):Pakistan’s ambassador to European Union, Belgium and Luxembourg Rahim Hayat Qureshi Thursday met Michael Karnitschnig, acting DG MENA for European Union.
According to a post on X, they exchanged views on regional security situation, disruptions in global supply chains and underlined the importance of de-escalation and coordinated efforts to ensure lasting peace and stability.