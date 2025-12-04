Thursday, December 4, 2025
HomeInternational NewsState Minister for Foreign Affairs meets European Parliament Member
International News

State Minister for Foreign Affairs meets European Parliament Member

8
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Brussels, Dec 4 (SPA/APP): Minister of State for Foreign Affairs, Cabinet Member, and Climate Envoy Adel Al-Jubeir met in Brussels with Member of the European Parliament Abir Al-Sahlani, during his official visit to the Kingdom of Belgium.
The meeting discussed issues of mutual interest.
The meeting was attended by Saudi Ambassador to European Union and European Atomic Energy Community Haifa bint Abdulrahman Al-Jedea.

RELATED ARTICLES

Most Popular

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan