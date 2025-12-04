State Minister for Foreign Affairs meets European Parliament Member

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Brussels, Dec 4 (SPA/APP): Minister of State for Foreign Affairs, Cabinet Member, and Climate Envoy Adel Al-Jubeir met in Brussels with Member of the European Parliament Abir Al-Sahlani, during his official visit to the Kingdom of Belgium.

The meeting discussed issues of mutual interest.

The meeting was attended by Saudi Ambassador to European Union and European Atomic Energy Community Haifa bint Abdulrahman Al-Jedea.