Pakistan, Bangladesh sides discuss ways to promote economic, commercial cooperation 

Sunday, August 24, 2025
ISLAMABAD, Aug 24 (APP): Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and Bangladesh Adviser for Commerce Sk. Bashir Uddin on Sunday discussed ways to promote economic and commercial cooperation, with a special focus on enhancing trade and promoting connectivity.  

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar had a breakfast meeting with  Bangladesh Adviser for Commerce Sk. Bashir Uddin in Dhaka.  

Minister of Commerce Jam Khamal Khan also joined the meeting, Foreign Office Spokesperson said in a press release.  

The Adviser Commerce was accompanied by Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, Chairman, Bangladesh Investment Development Authority, Dr. Ahsan H. Mansur, Governor, Bangladesh Bank, Md. Abdur Rahman Khan FCMA, Chairman, National Board of Revenue of Revenue & Secretary, Internal Resources Division, Md. Abdur Rauf, Secretary, Ministry of Textiles and Jute, Moinul Khan, Chairman, Bangladesh Trade and Tariff Commission, Nasreen Jahan, Secretary, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Mahbubur Rahman, Secretary, Ministry of Commerce, Brigadier General Mohammad Foyshol Azad, psc, Chairman, Trading Corporation of Bangladesh and Md. Iqbal Hussain Khan and High Commissioner of Bangladesh to Pakistan. 

  

