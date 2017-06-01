Foreign exchange rates

KARACHI, June 1 (APP): The Exchange Rates Committee of Financial Markets Association of Pakistan issued the following exchange rates bulletin, here on Thursday.
LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR BONDS
VIDE SBP F.E. CIRCULAR NO.42 & 21.07.98 & 04.08.98 RESPECTIVELY.
LIBOR VALUE
6 MONTHS US DOLLAR 1.4149 01.06.17
CONVERSION RATES FOR 1ST JUNE 2017 FOR FOREIGN CURRENCY
FOR FORWARD COVER FOR DEPOSITS (EXCLUDING FE-25 DEPOSITS)
SBP SETTLEMENT VALUE DATE JUNE 05, 2017.
USD 104.8512
GBP 134.0418
EUR 117.2132
JPY 0.9458