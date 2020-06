Rs114,311 million specified for ongoing hydel projects in PSDP-20-21



#APPNews 📗🇵🇰

#Pakistan

#BudgetPakistan #APPExclusive

#Budget2020 #budget #APPNewsExclusive #ProgressivePakistan #PTIGovernment



https://www.app.com.pk/rs114311-million-specified-for-ongoing-hydel-projects-in-psdp-20-21/ via @appcsocialmedia